Verhuizing Aegon naar VS zou gevolgen hebben voor 250 medewerkers

SCHIPHOL (ANP) - De mogelijke verhuizing van Aegon naar de Verenigde Staten heeft gevolgen voor ongeveer 250 medewerkers van de verzekeraar, verklaart een woordvoerder van het bedrijf. Wat die gevolgen precies zijn, wordt nu onderzocht en daarbij wordt gesproken met alle betrokken partijen. De eventuele verhuizing heeft volgens de zegsman geen gevolgen voor de medewerkers van de vermogensbeheeractiviteiten van Aegon.

Aegon kondigde donderdag aan onderzoek te doen naar een mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor en de officiële vestigingsplaats naar de VS, waar het grootste deel van de activiteiten van het concern plaatsvindt. Na de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR verhuisde Aegon in 2023 de juridische vestigingsplaats naar Bermuda. Het hoofdkantoor bleef wel in Nederland, maar werd in mei dit jaar verplaatst van Den Haag naar Schiphol.