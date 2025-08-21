ECONOMIE
Maker Delfts blauw boekt sterke groei door webshop en toeristen

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:55
anp210825112 1
DELFT (ANP) - Porseleinproducent Royal Delft, bekend van het Delfts blauw, heeft een financieel sterk eerste halfjaar achter de rug. Het bedrijf zag vooral een flinke groei in de onlineverkoop via de eigen webshop. Ook verkocht Royal Delft meer porselein en kristal van Royal Leerdam aan toeristen.
De onderneming waarschuwde in maart nog dat de onzekerheid over het beleid in de VS de verkoop kon drukken. Vooralsnog heeft het bedrijf hier geen last van. "Royal Delft heeft het eerste halfjaar goed gepresteerd en laat een duidelijke omzetgroei zien", zegt topman Hessel Hoekstra nu.
De omzet ging in de eerste jaarhelft met 8 procent omhoog tot 4,9 miljoen euro. De operationele winst verdubbelde bijna tot 1,3 miljoen euro.
