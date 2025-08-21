ChristenUnie wil 20 miljard euro investeren in woningbouw

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie wil in de komende tien jaar 20 miljard euro investeren in het bouwen van huizen, staat in het conceptverkiezingsprogramma. Het gaat om 10 miljard euro eenmalig en daarbovenop jaarlijks 1 miljard euro per jaar om woningcorporaties meer mogelijkheden te geven om betaalbare huizen te bouwen. Hoe de eerste 10 miljard euro precies moet worden uitgegeven, is niet duidelijk.

De bouwplannen van de ChristenUnie komen op verschillende punten overeen met het kabinetsbeleid. De partij wil dat twee derde van de huizen die de komende jaren gebouwd worden "betaalbaar" is en dat ongeveer de helft daarvan sociale huur wordt. Jaarlijks moeten er 100.000 woningen bij komen om zo snel mogelijk het tekort weg te werken. Daarom moet er ook een nieuw langetermijnplan komen van het ministerie van Volkshuisvesting.

Het programma begint met een hoofdstuk over wonen en huizen bouwen. Dat onderwerp werd in 2023 veel minder expliciet genoemd in het ChristenUnie-verkiezingsprogramma. Daartegenover staat dat de partij twee jaar geleden expliciet aangaf het minimumloon te willen verhogen tot 18 euro, terwijl dat nu niet wordt genoemd.

Vermogen belasten

Net als in 2023 wil de ChristenUnie het belastingsysteem flink wijzigen. De partij wil dat mensen geen belasting hoeven te betalen over de eerste 30.000 euro die ze jaarlijks verdienen. Daarnaast moeten de schijven van de inkomstenbelasting worden verlaagd. Tot 45.000 euro wordt 33,3 procent belasting geheven, tussen de 45.000 en 90.000 wordt dat 41,6 procent en van alles wat boven de 90.000 euro wordt verdiend, wil de partij dat 49,9 procent wordt afgestaan.

De belastingplannen worden betaald doordat de ChristenUnie vermogen veel meer belast. De partij wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen en een extra belasting van 1 procent op alle vermogens boven de 1 miljoen euro invoeren.