Verhuurders vragen om ingreep kabinet voor behoud middenhuur

AMSTERDAM (ANP) - Woningverhuurders roepen het kabinet op tot directe actie om huurwoningen voor de middenklasse in Nederland te behouden. Vastgoed Belang reageert hiermee op nieuwe cijfers van het Kadaster, die volgens de branchevereniging van particuliere verhuurders bevestigen dat steeds meer huurwoningen verdwijnen.

Vastgoed Belang maakt uit de cijfers op dat investeerders vorig jaar tienduizenden huurwoningen verkochten, met een gemiddelde verkoopprijs onder de 400.000 euro. Op basis van deze gegevens, en ervaring uit de praktijk, concludeert de organisatie dat 90 procent van de verkochte huurwoningen een gereguleerde huur had. Een woning onder de 400.000 euro kan met de huidige regelgeving vrijwel alleen sociale- of middenhuur zijn geweest, aldus de branchevereniging.

"De cijfers van het Kadaster tonen nogmaals aan dat het investeringsklimaat voor Nederlandse huurwoningen enorm is verslechterd", zegt ook de grote woninginvesteerder Heimstaden. De buitenlandse partij, die in Nederland bijna 13.000 huurwoningen aanbiedt, hekelt vooral de vorig jaar ingevoerde Wet betaalbare huur. "Terugdraaien van de wet zou het beste zijn, maar in het huidige politieke klimaat lijkt dat geen realistische optie. Het is daarom cruciaal dat er zo snel mogelijk flankerende fiscale reparaties komen."