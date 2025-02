Staking op luchthaven München, ook vluchten Schiphol geschrapt

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Medewerkers op de luchthaven in München zijn donderdagochtend begonnen met een tweedaagse staking, uitgeroepen door de Duitse vakbond Verdi. Luchtvaartmaatschappijen hebben 80 procent van de geplande vluchten voor donderdag en vrijdag geannuleerd. Ook zijn alle negen vluchten van Schiphol naar München donderdag geannuleerd, vrijdag worden elf vluchten vanaf Schiphol geschrapt.

Meer annuleringen kunnen niet worden uitgesloten, zei de luchthaven in een verklaring. Op München Airport waren oorspronkelijk 830 aankomende en vertrekkende vluchten gepland over de twee dagen.

Onder meer beveiligingsmedewerkers en grondpersoneel op de luchthaven in München, in het zuidoosten van Duitsland, hebben het werk neergelegd. De cao waarvoor wordt gestaakt, geldt voor meer dan 2,5 miljoen mensen die onder andere werken in het onderwijs, voor de overheid of op luchthavens. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging, hogere toeslagen voor stressvolle banen en drie extra betaalde verlofdagen.