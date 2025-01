Verkoop dieselbusjes bijna verdubbeld door belastingwijziging

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van dieselbusjes in Nederland heeft vorig jaar een spectaculaire stijging van 87 procent doorgemaakt, met bijna 113.000 verkochte exemplaren. In de laatste maand van het jaar bereikte de verkoop van dieselbedrijfswagens een piek van bijna 33.000 stuks, meer dan zeven keer zoveel als in dezelfde periode het jaar ervoor. De verkoopspurt is te verklaren doordat bestelwagens die nog in 2024 op kenteken werden gezet nog in aanmerking kwamen voor ondernemersvrijstelling van de bpm.

Dit leverde een belastingvoordeel op van gemiddeld 12.000 tot 13.000 euro op een nieuwe bestelauto, meldt RAI Vereniging.

Ook besloten veel ondernemers nog snel voor het einde van het jaar een dieselbus te kopen, omdat voertuigen die voor 1 januari werden geregistreerd nog een aantal jaren toegang hebben tot de zero-emissiezones. De zones houden in dat de meest vervuilende bedrijfswagens vanaf volgend jaar stapsgewijs uit een reeks binnensteden worden geweerd.

Tegengesteld effect

Naar verwachting worden er dit jaar aanzienlijk minder dieselbussen verkocht. "Gezien de grote toename eind 2024 als gevolg van veranderende fiscale regels ligt een tegengesteld effect in 2025 voor de hand. Hoe groot dit corrigerende effect gaat zijn is op dit moment nog niet precies te zeggen", aldus een woordvoerder van de branchevereniging.

Sinds januari wordt er bpm geheven op nieuwe diesel- en benzinebedrijfswagens. Elektrische bedrijfswagens blijven hiervan vrijgesteld. Van deze bestelwagens werden er vorig jaar 11.260 verkocht, 1291 stuks meer dan in 2023.