Drie besmettelijke patiënten met mazelen in Amsterdams ziekenhuis

AMSTERDAM (ANP) - Ziekenhuis OLVG in Amsterdam heeft afgelopen week drie patiënten met mazelen behandeld. Zij waren op dat moment nog besmettelijk, laat het ziekenhuis weten. Daarom is een contactonderzoek ingesteld. "Mensen die in OLVG mogelijk in contact zijn geweest met een van de besmette patiënten, worden geïnformeerd."

Het ziekenhuis roept mensen ook op om hun huisarts of de GGD te bellen als ze denken dat ze in contact zijn geweest met iemand die de ziekte heeft. "Dit helpt om verdere verspreiding te voorkomen."

Volgens de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn dit jaar tot dusver elf patiënten met mazelen gemeld in Nederland. "Het gaat vooral om patiënten die in het buitenland mazelen hebben opgelopen en hun onbeschermde contacten", meldt het instituut. Vorig jaar telde het RIVM bijna tweehonderd meldingen. Dat was het hoogste aantal sinds 2013.

In totaal waren er in 2024 vier grotere clusters van besmettingen. Medische deskundigen spraken hun zorgen uit over de toegenomen verspreiding van de ziekte, die ze koppelden aan een afgenomen vaccinatiegraad. Dat de clusters steeds relatief snel uitdoofden, is volgens het RIVM te danken aan het feit dat nog altijd "het grootste deel van de bevolking beschermd is tegen mazelen".