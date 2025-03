Verkoop gebruikte auto's neemt toe

BUNNIK (ANP) - De verkoop van gebruikte auto's in Nederland is in februari met 4,5 procent gestegen tot 171.400 voertuigen, in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie BOVAG samen met dataonderzoeker RDC. Daarvan werden vorige maand 6742 gebruikte elektrische auto's verkocht, wat bijna 18 procent meer is dan een jaar eerder.

De occasionmarkt laat daarmee groei zien, in tegenstelling tot de markt voor nieuwe personenauto's want daar was in februari een krimp van meer dan 8 procent te zien met een verkoop van 27.820 auto's op jaarbasis.

Het meest verkochte tweedehands merk was vorige maand Volkswagen met een marktaandeel van 12,7 procent, gevolgd door Peugeot, Opel, Toyota en Ford. Volledig elektrische auto's hadden een aandeel van 3,9 procent en hybrides 15,4 procent. Gebruikte benzineauto's waren goed voor 74,1 procent en diesel 5,5 procent.