Rijksmuseum weet nog niet hoeveel XR-actie heeft gekost

AMSTERDAM (ANP) - Hoeveel het Rijksmuseum aan inkomsten is misgelopen door de actie van Extinction Rebellion is nog onduidelijk. Het museum in Amsterdam zegt de gevolgen van de actie nog te inventariseren. Afgelopen zaterdag was het Rijks veel leger dan normaal. Actievoerders van Extinction Rebellion hadden vermoedelijk duizenden tickets gereserveerd, maar kwamen niet opdagen.

Slechts honderden bezoekers die al een kaartje hadden, waren wel in het museum. Dat terwijl het Rijksmuseum juist drukte verwachtte door de vakantie in het midden en zuiden van het land. Bij het bestellen van tickets hoeven mensen met een Museumkaart of jongeren onder de 18 jaar geen geld te betalen.

Het Rijksmuseum vond zaterdag dat Extinction Rebellion het museum "belemmert in het uitvoeren van onze publieke taak". XR zei tevreden te zijn met het effect van de actie. Deze was bedoeld om te demonstreren tegen de sponsorrelatie die het museum heeft met ING. De klimaatactivisten vinden dit een vorm van greenwashing "waarmee ING haar schadelijke activiteiten verdoezelt".

XR heeft al vaker actie gevoerd tegen ING en het Rijksmuseum. De bank zei eerder de eisen van XR onrealistisch te vinden. ING vindt dat de actiegroep haar direct zou moeten aanspreken en niet het Rijksmuseum.