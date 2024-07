Verkoop illegale Chinese fatbikes verpest imago, vindt fabrikant

DOETINCHEM (ANP) - De verkoop van illegale, makkelijk op te voeren fatbikes door Chinese fabrikanten verpest het imago van de fietsen. Dat stelt Niels Willems, medeoprichter van fatbikefabrikant Brekr en initiatiefnemer van het Convenant Veilige Fatbikes samen met drie andere Nederlandse fabrikanten. De fatbike wint snel aan populariteit in Nederland, maar onterecht is het beeld ontstaan dat het een onveilige fiets is, aldus Willems, die inschat dat dit jaar al 50.000 fatbikes zijn gekocht in Nederland.

In de illegale Chinese exemplaren zit een sterkere motor dan in de fietsen die hij zelf verkoopt, zegt hij. "Voor de wet is het een bromfiets, maar zij brengen het op de markt als e-bike. Het zijn fietsen die makkelijk opgevoerd kunnen worden. Dat mag gewoon niet." Ook zijn ze niet duur, wat de fatbikes uit China aantrekkelijk maakt voor de jeugd, aldus Willems.

Maandagochtend greep de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in door beslag te leggen op zo'n 3500 fatbikes van Chinese makelij. Die fietsen voldoen mogelijk niet aan de wettelijke eisen en kunnen een risico vormen voor de veiligheid van de berijders en andere mensen in het verkeer, zei de inspectie.