Verkoop nieuwe personenauto's vorig jaar door eindsprint gestegen

AMSTERDAM (ANP) - In 2024 zijn 381.227 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is een stijging van 3,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (369.631 registraties). Die groei komt deels door een eindsprint in december. Toen zijn nog 37.087 auto's op kenteken gezet en dat was 40,3 procent meer dan in december 2023 (26.439 registraties). Dat meldt RAI Vereniging, op basis van cijfers van BOVAG en RDC.

Uit een actueel overzicht van het rijdende wagenpark blijkt dat benzineauto's nog met stip op nummer één staan (6.975.013 personen­auto's en een marktaandeel van 75,1 procent). Dan volgen hybrides (1.021.626, 11 procent), diesels (691.208, 7,4 procent) en EV's (498.901, 5,4 procent). Met 159.705 registraties deden hybrides het nog altijd net iets beter dan volledig elektrische varianten, aldus RAI Vereniging.

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, noemt het bemoedigend dat "elektrische auto's (EV's) hun positie in de markt hebben weten te versterken, ondanks aanhoudende onzekerheid. Terwijl Europese CO2-normen onder vuur liggen en Nederland nog steeds een langetermijnvisie voor elektrisch rijden mist, is voor 2025 een consistente koers onmisbaar om groei vast te houden en onze klimaatdoelen binnen bereik te houden."