Verkoop Tesla keldert met ruim 60 procent in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van Tesla's in Nederland is vorige maand met meer dan 60 procent gekelderd tot 1536 stuks. In het eerste kwartaal van dit jaar halveerde de verkoop tot minder dan 3500 auto's. Ook in andere landen gaan de verkopen van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's scherp omlaag.

Tesla kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's. Ook krijgt Tesla-topman Elon Musk kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump.

In totaal werden in Nederland in het eerste kwartaal nog geen 92.000 auto' s verkocht. Dit betekent een daling van 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, maakten de autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC bekend. In maart bedroeg de verkoopdaling zelfs bijna 15 procent.

"Enerzijds zorgt de flinke inhaalslag van eind vorig jaar nu voor een dip in de nieuwverkoop. Ook zien we het consumentenvertrouwen dalen", zegt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG.