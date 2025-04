Nederland doneert 50.000 MKZ-vaccins aan Slowakije na uitbraak

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet doneert 50.000 vaccins tegen mond-en-klauwzeer (MKZ) aan Slowakije, nadat de ziekte daar enkele weken geleden werd aangetroffen. Nederland had uit voorzorg al 100.000 vaccins ingeslagen, omdat de ziekte was opgedoken in Duitsland.

Slowakije heeft om internationale hulp gevraagd. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) vindt het belangrijk die hulp te bieden, omdat het "in ieders belang" is dat de ziekte onder controle blijft. De minister zorgt er "vanzelfsprekend" voor dat Nederland genoeg vaccins overhoudt, mochten die ook hier nodig blijken.

De schrik sloeg begin dit jaar toe in Nederland toen bleek dat Duitse kalveren uit een besmette regio naar Nederlandse bedrijven waren vervoerd. Vanuit Slowakije en Hongarije, waar ook MKZ is aangetroffen, zijn geen "risicovolle transporten" gekomen, schrijft Wiersma.