Andere parkeerapps profiteren van forse tariefsverhoging EasyPark

AMSTERDAM (ANP) - Andere parkeerapps profiteren van een flinke tariefsverhoging bij grote speler EasyPark. "Wij zien nu een vertwintigvoudiging van de instroom", zegt directeur Jorn de Vries van Flitsmeister bijvoorbeeld. Ease2pay-bestuurder Jan Borghuis spreekt van een "exponentiële stijging" van het aantal downloads en mede-eigenaar Vincent Biekman van LekkerParkeren kreeg er in een dag bijna 2000 gebruikers bij, waar dat er normaal dertig tot veertig zijn.

EasyPark heeft aangekondigd de tarieven te verhogen. Vanaf 1 mei betalen gebruikers niet meer een vaste servicefee van 39 eurocent maar een variabel tarief dat kan oplopen tot 7 euro per parkeersessie. Op sociale media reageerden gebruikers de afgelopen dagen verontwaardigd. "Of het is een hele slechte 1 aprilgrap of ze willen bij EasyPark graag van klanten af", schreef iemand op X. "Die zijn helemaal van het padje af geloof ik. Ik heb inmiddels een account aangemaakt bij @QPark_Nederland", stelde een ander.