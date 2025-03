Verkoop Tesla's daalt terwijl stekkerauto's terrein winnen

In Nederland zijn in februari opnieuw meer volledig elektrische auto's verkocht dan een jaar eerder, terwijl de gehele markt voor nieuwe personenauto's krimpt. Opvallend is dat Tesla, jarenlang marktleider in stekkerauto's, in de eerste maanden van het jaar te maken had met dalende verkoopcijfers.

De afgelopen maand werden in Nederland 10.174 volledig elektrische auto's verkocht, melden autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC. Dat waren er ruim 22 procent meer dan een jaar eerder. Maar de verkoop van Tesla's daalde met bijna 24 procent tot 983 exemplaren. Ook in januari lag de verkoop van Tesla's lager dan een jaar eerder terwijl er in totaal meer elektrische auto's werden verkocht.

De afgenomen populariteit komt op het moment dat Tesla-topman Elon Musk veel in het nieuws is om zijn rol bij het nieuwe bewind van de Amerikaanse president Donald Trump. Onder Musks leiding grijpt het adviesorgaan DOGE hard in bij overheidsinstanties om vermeende verspilling tegen te gaan, waarbij honderden medewerkers van bijvoorbeeld hulporganisatie USAID en milieutoezichthouder EPA zijn ontslagen. Musk bemoeide zich ook met de Duitse verkiezingen, waarbij hij zijn steun uitsprak voor de radicaal-rechtse AfD.

Een woordvoerder van BOVAG waarschuwt echter voor te snelle conclusies over mogelijke Tesla-schaamte om de politieke koers van Musk. Zo doen betaalbaardere modellen van Tesla's concurrenten het de laatste tijd goed. In de top vijf van meest verkochte elektrische auto's in februari staat de KIA EV3 bovenaan, gevolgd door de elektrische Citroën C3. Maar in de top vijf staan ook twee Tesla's, Model Y en Model 3.