Zelensky bedankt Trump ondanks ruzie, hamert op garanties

WASHINGTON (ANP) - Een dag na zijn rampzalige ontmoeting met Donald Trump heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een lange post op X zijn Amerikaanse collega toch bedankt. Hij schrijft nog steeds bereid te zijn om het mineralenakkoord te tekenen, maar blijft hameren op het belang van veiligheidsgaranties voor zijn land.

"Ik ben president Trump, het Congres en beide partijen dankbaar voor hun steun, en ook het Amerikaanse volk", aldus Zelensky. "Het is cruciaal dat we de steun van president Trump hebben. Hij wil de oorlog beëindigen, maar niemand wil meer vrede dan wij."

Zelensky was vrijdag in Washington om een akkoord te tekenen waarmee de VS mineralen uit Oekraïne worden beloofd. Maar nog voordat het akkoord werd getekend, ontaardde de ontmoeting in het Witte Huis in een openlijke ruzie tussen Zelensky en Trump en diens vicepresident J.D. Vance.

Zelensky wil het akkoord nog steeds ondertekenen, maar zegt ook dat dit "slechts een eerste stap naar veiligheidsgaranties is".