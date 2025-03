Zelensky aangekomen in VK, snel ontmoeting met Starmer

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. Hij heeft deze middag een ontmoeting met de Britse premier Keir Starmer, de gastheer van een Oekraïne-overleg zondag met leiders van Europese landen, EU-kopstukken en de NAVO.

Zelensky blijft in het VK voor het overleg van later dit weekend. Hij is doorgereisd vanuit de Verenigde Staten. Daar had hij voor de camera's een zware aanvaring met de Amerikaanse president Donald Trump, die de steun aan Oekraïne dreigde in te trekken.

Andere aanwezigen zondag zijn onder anderen premier Dick Schoof, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. De bijeenkomst is volgens Downing Street gericht op het versterken van de steun voor "het veiligstellen van een rechtvaardige en duurzame vrede" in Oekraïne. Ook wordt ingegaan op de noodzaak van meer samenwerking op het gebied van defensie. De VS vinden dat Europa meer moet doen voor de Europese veiligheid.