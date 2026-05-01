Verkoop tweedehands elektrische auto's verdubbelt bijna

BUNNIK (ANP) - De verkoop van tweedehands elektrische auto's is in april opnieuw flink gestegen. De opmars van elektrische occasions, die brancheclub BOVAG in maart signaleerde, lijkt daarmee door te zetten. Volgens een woordvoerder laten consumenten zich in hun autokeuze mogelijk leiden door de sterk gestegen brandstofprijzen.

Vorige maand werden 13.791 gebruikte elektrische auto's verkocht, bijna twee keer zoveel als in april vorig jaar. BOVAG noemt de toename "opvallend", omdat de totale verkoop van tweedehands auto's juist licht terugliep. Alles bij elkaar zijn er 169.570 occasions verkocht, tegenover 173.430 een jaar terug. Het marktaandeel elektrische tweedehandsjes is opgelopen tot meer dan 8 procent.

De toenemende vraag naar elektrische occasions is volgens BOVAG ook terug te zien in import- en exportcijfers. Vorige maand verdubbelde de import van de wagens, terwijl de export afnam. Maar per saldo verlaten nog altijd meer gebruikte elektrische auto's Nederland dan er binnenkomen.