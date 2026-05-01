Duizenden mensen applaudisseren luid voor overleden Jade Kops

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 13:33
anp010526111 1
NAALDWIJK (ANP) - Duizenden mensen hebben vrijdag aan het begin van de middag in Naaldwijk met een luid applaus een laatste eer bewezen aan sociale-mediapersoonlijkheid Jade Kops. Buiten het WestlandTheater De Naald, waar het besloten afscheid plaatsvond, vormden belangstellenden uit heel Nederland een erehaag.
Na de besloten dienst kwamen de genodigde familie en vrienden van Kops naar buiten en voegden zich in de erehaag van tieners en volwassenen. De kist werd onder begeleiding van het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston naar de rouwauto gedragen. Ook werd er een moment van stilte gehouden. Daarna reed de witte rouwauto, met het kenteken 'Jade' en een foto van Kops zichtbaar in de wagen, langs de aanwezigen. Onder hen waren ook BN'ers als Claudia de Breij, Emma Kok, Nicolette van Dam en Bas Smit.
Kops overleed op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker. Ze werd in Nederland bekend door haar openheid over het leven met de ziekte op Instagram. Ook schreef ze het boek Voor altijd jong.
loading

POPULAIR NIEUWS

249345747_m

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

229219109_m

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

166590055_m

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

201768846_m

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

6x403x3312x1863-1920x1080

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

generated-image (2)

Welke vruchten horen bij dit seizoen

Loading