Verlies en herstel bij opening Aziatische beurzen

TOKIO (ANP/AFP) - De beurzen in Azië openden dinsdagochtend wisselend na de grote verliezen die maandag werden geleden door de handelsoorlog die Donald Trump ontketende. Herstel was er in Tokio, waar de Nikkei in de eerste uren na opening ruim 5 procent steeg. Ook in Hongkong, Zuid-Korea en Australië was er in de eerste uren licht herstel tot enkele procentpunten.

De beurzen in Indonesië en Thailand kelderden dinsdag echter met respectievelijk 9 en 4 procent. De Indonesische beurs was ruim een week dicht geweest, de Thaise beurs was sinds vrijdag niet geopend. Producten uit beide landen krijgen te maken met stevige importheffingen van respectievelijk 32 en 36 procent van Trump. Ook de beurs van Vietnam, die maandag dicht was, daalde kort na opening met 5 procent.