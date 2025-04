Eerste baby na baarmoedertransplantatie in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is voor het eerst een baby geboren na een baarmoedertransplantatie. De Britse Grace Davidson (36), die zonder functionerende baarmoeder werd geboren, kreeg in 2023 als eerste in het land een baarmoedertransplantatie. Het orgaan werd gedoneerd door haar zus. Tegenover de BBC sprak ze maandag van een "klein wonder" dat baby Amy in februari gezond ter wereld kwam.

In Britse media wordt uitgebreid stilgestaan bij de geboorte. De zwangerschap was "heel speciaal", liet Davidson aan de BBC weten.

Er werd voor het eerst een baby geboren na een baarmoedertransplantatie in Zweden in 2014. Sindsdien werden er wereldwijd ongeveer 135 baarmoedertransplantaties uitgevoerd, waaruit volgens de BBC 65 baby's zijn geboren.

In Nederland wordt de ingreep nog niet uitgevoerd.