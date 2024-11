Vermogen Elon Musk weer boven 300 miljard in nasleep verkiezingen

NEW YORK (ANP) - Het vermogen van Elon Musk, de rijkste man ter wereld, is voor het eerst in drie jaar tijd weer de grens van 300 miljard dollar gepasseerd. Dat komt naar voren uit de miljardairsindex van financieel persbureau Bloomberg, die berekende dat Musks totale vermogen zaterdag zo'n 314 miljard dollar bedroeg, omgerekend ongeveer 293 miljard euro.

De multimiljardair heeft deze week flink geprofiteerd van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. Beleggers verwachten dat Musk zijn voordeel doet met een tweede termijn van Trump als president. Zo was hij een van de prominentste supporters van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Hij steunde Trump zowel met donaties als met toespraken tijdens bijeenkomsten. Waarnemers verwachten dat de miljardair een rol krijgt in de nog te vormen regering van Trump, bijvoorbeeld als adviseur.

Vooral de aandelen van Tesla, de elektrische autofabrikant waarvan Musk de topman is, zijn meer waard geworden: sinds dinsdagavond 28 procent, waardoor het vermogen van Musk met 50 miljard dollar is gegroeid. Door de koerssprong kwam de beurswaarde van Tesla na het sluiten van Wall Street op vrijdag voor het eerst sinds 2022 weer uit boven de 1000 miljard dollar.

Uit de miljardairsindex komt naar voren dat Musk in november 2021 goed was voor een vermogen van 338 miljard dollar. In januari van dat jaar werd hij voor het eerst de rijkste persoon ter wereld, nadat Tesla het jaar daarvoor de meest waardevolle autofabrikant was geworden. Vanaf dat moment nam Musks rijkdom af, onder meer omdat Tesla te maken kreeg met een stagnerende vraag naar zijn elektrische auto's.