Als je alles al hebt wat je wil, en ook iets dat je niet wil - wallen onder je ogen - kun je die weg laten halen. De ‘lower blepharoplastie’ – een 90-minuten-ingreep die uitgezakte vetpockets onder de ogen verwijdert – schuift snel op van vijftigers naar Gen Z. V

Colgens de nieuwste cijfers van de American Society of Plastic Surgeons (ASPS) stond ooglidcorrectie in 2024 met 120.755 ingrepen nog altijd stevig in de Amerikaanse top 5 van cosmetische operaties. In West-Europa is dat niet anders. Liposuctie voert de lijst aan, maar blepharoplastie blijft populair, mede dankzij TikTok-transformatie-video’s en het zogeheten ‘Zoom-face’-effect.

“We zien nu meer patiënten van 20 tot 29 jaar dan ooit,” zegt oculoplastisch chirurg dr. Pradeep Mettu. “Zij willen niet vermoeid lijken, ook al slapen ze prima.”

Waarom grijpen jonge mensen naar het mes?

Genetica: aangeboren vetkussentjes reageren niet op crèmes.

Permanente oplossing: één operatie (gemiddeld 5.100 dollar) vervangt jaren aan fillers of PRP-behandelingen.

De prijs in Nederland ligt vergelijkbaar: klinieken rekenen 3.500 – 5.500 euro, exclusief narcose. Let wel: complicaties variëren van droge ogen tot blijvende zichtproblemen. Maar dan bel je wel je wallen kwijt en 5000 euro.

ASPS raadt alleen board-certified chirurgen aan en adviseert eerst allergieën of slaapapneu uit te sluiten.

Heb je toch spijt van je wallen, maar geen 5K? Overweeg minder invasieve alternatieven zoals skinboosters of een goede concealer

VS-cijfers tonen dat ooglidcorrecties nog altijd in de top 5 staan

De cijfers tonen dat blepharoplastie geen niche is, maar een blijvertje. Toch blijft de vraag: geeft een gladde oogcontour echt meer zelfvertrouwen – of is het slechts een dure filter voor de spiegel? Kies wijs, en kijk verder dan de wallen.