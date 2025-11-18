Verzekeraar Achmea mikt op resultaat van 1 miljard euro in 2030

ZEIST (ANP) - Verzekeraar Achmea streeft naar een verdere stijging van het operationeel resultaat tot 1 miljard euro in 2030. De grootste zorgverzekeraar van Nederland, bekend van merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis en FBTO, wil dat nieuwe doel bereiken met investeringen in groei, innovatie, digitalisering en efficiency.

Sinds 2021 is het operationeel resultaat, dat is gecorrigeerd voor belastingen en eenmalige posten, van Achmea aanzienlijk gestegen. Het bedrijf, dat ook spaar- en hypotheekproducten aanbiedt via Achmea Bank, ligt daarmee naar eigen zeggen goed op koers om de doelstelling van een operationeel resultaat van 700 miljoen euro in 2025 te realiseren.

Achmea-topvrouw Bianca Tetteroo spreekt van ambitieuze doelen voor 2030. Het concern wil onder meer de groei versnellen in online, directe verzekeringen en internationaal verder uitbreiden met digitale schadeverzekeringen voor particulieren.