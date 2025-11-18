ECONOMIE
NAVO-top kampte met hongerige bewaker, zieke iep en losse drempel

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:54
anp181125100 1
DEN HAAG (ANP) - De organisatoren van de NAVO-top in Den Haag hebben op het laatste moment nog allerlei problemen opgelost, blijkt uit een documentaire over hun werk. Hoofdgast Donald Trump kwam veel te laat en bracht de cateraar in het nauw. Een losse drempel werd nog gauw vastgeschroefd om te voorkomen dat een wereldleider zou struikelen. En het eten en drinken voor journalisten werd beschermd tegen beveiligers die trek hadden.
De NAVO-top van 24 en 25 juni was de grootste bijeenkomst in dat genre ooit in Den Haag, met behalve de Amerikaanse president nog tientallen leiders en hun gevolg. De organisatoren kregen van de NAVO een 'bijbel' aan eisen en voorschriften mee.
Al voor de voorgaande top waren de voorbereidingen in volle gang, is te zien in de documentaire Achter de schermen: NAVO-top 2025. Het congresgebouw World Forum werd bijna verdubbeld in grootte, met een aanbouw midden op een verkeersader. Die werd zorgvuldig om twee iepen gebouwd - tot de bomen een paar weken van tevoren ziek bleken en alsnog werden gekapt.
