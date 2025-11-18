ECONOMIE
EU wordt mogelijk strenger voor clouddiensten Amazon en Microsoft

Economie
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:50
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie onderzoekt of de clouddiensten van Amazon en Microsoft zo belangrijk zijn voor andere bedrijven dat ze een zogenaamde poortwachtersrol spelen. Als dat het geval is, legt Brussel de divisies strengere regels op binnen de Wet digitale markten (DMA). Ze moeten dan onder andere meer ruimte bieden aan concurrenten.
Het Amerikaanse techbedrijf Amazon biedt met zijn divisie Amazon Web Services (AWS) clouddiensten waarop tal van websites draaien, maar ook steeds meer AI-toepassingen worden ontwikkeld. Het cloudonderdeel Azure van het eveneens Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft speelt een vergelijkbare rol.
"Analyses van de cloudmarkt van de afgelopen jaren lijken erop te wijzen dat Microsoft Azure en Amazon Web Services zeer sterke posities hebben in relatie tot bedrijven en consumenten", schrijft de Commissie.
