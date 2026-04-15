ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verzekeraar Aegon verkoopt Britse tak aan Standard Life

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 7:49
anp150426082 1
SCHIPHOL (ANP) - Verzekeraar Aegon verkoopt zijn Britse tak aan branchegenoot Standard Life in een deal ter waarde van 2 miljard pond, omgerekend 2,3 miljard euro. Aegon wil zich focussen op de Verenigde Staten wat de belangrijkste markt van het verzekeringsbedrijf is. Eerder verkocht Aegon al zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan ASR.
Volgens het concern is hiermee een strategische review van Aegon UK afgerond. Bij de deal krijgt Aegon een contant bedrag van 750 miljoen pond en een belang van 15,3 procent in Standard Life. De verkoop moet tegen het einde van dit jaar worden afgerond. De vermogensbeheeractiviteiten van Aegon vallen buiten de overeenkomst.
"Deze transactie vertegenwoordigt een belangrijke stap in onze ambitie om een leidende groep voor levensverzekeringen en pensioenen in de VS te worden", aldus Aegon-topman Lard Friese. Volgens hem is Standard Life de juiste eigenaar voor Aegon UK en "een goed huis" voor de werknemers.
loading

Loading