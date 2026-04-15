ASML verhoogt omzetverwachting: vraag naar chips overtreft aanbod

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 7:15
VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML rekent voor dit jaar op een hogere omzet dan eerder aangegeven. Het bedrijf profiteert van de forse investeringen van techbedrijven in nieuwe datacenters voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daardoor is de vraag naar chips groter dan wat fabrikanten kunnen leveren. Tegelijkertijd houdt het Veldhovense bedrijf bij zijn nieuwe prognose rekening met gesprekken over nieuwe exportbeperkingen, meldt ASML bij zijn kwartaalcijfers.
Voor heel 2026 rekent ASML op een omzet tussen de 36 miljard en 40 miljard euro. Eerder voorspelde het bedrijf nog een jaaromzet tussen de 34 miljard en 39 miljard euro.
