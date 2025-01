Verzekeraar NN grootste daler in AEX na adviesverlaging

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraar NN Group was woensdag bij aanvang van de beurshandel in Amsterdam de grootste daler in de AEX-index na een verlaging van het beleggingsadvies door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. In de MidKap deed biotechnoloog Galapagos het juist goed na aankondiging van een plan om het bedrijf op te splitsen in twee aparte beursgenoteerde ondernemingen.

De AEX opende licht lager op 893,25 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 844,34 punten. Parijs en Londen waren vrijwel vlak. De CAC40 in Parijs verloor 0,2 procent.