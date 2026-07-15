Verzekeraars en pensioenfondsen beleggen meer in private markten

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen steken meer geld in private markten, oftewel beleggingen in bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat deze organisaties vorig jaar samen voor 276 miljard euro aan dit soort beleggingen in de boeken hadden staan.

De afgelopen jaren zijn private markten wereldwijd volgens DNB snel gegroeid. Vooral verzekeraars zijn daar meer in gaan beleggen. Uit onderzoek van DNB komt naar voren dat het percentage van dit soort beleggingen in de portefeuille van grote Nederlandse verzekeraars tussen 2021 en 2025 is gestegen van 14 procent naar 22 procent. Dat staat gelijk aan ongeveer 47 miljard euro.

Bij grote pensioenfondsen gaat het om een kleinere stijging, maar wel om een groter aandeel. Hun beleggingen in private markten bedroegen in 2021 nog 21 procent van de portefeuille. In 2025 nam dit toe naar 23 procent. Hier gaat het volgens DNB in totaal om 229 miljard euro.

Voordelen

Vooral investeringen in private credit zijn de afgelopen jaren gegroeid, met name bij verzekeraars. Daaronder vallen leningen aan niet-beursgenoteerde bedrijven die worden verstrekt door andere financiers dan banken.

De groei van private markten biedt belangrijke voordelen, aldus DNB. De economie wordt bijvoorbeeld minder afhankelijk van banken voor financiering. Maar de toezichthouder waarschuwt dat er ook risico's aan verbonden zijn. Beleggers in private markten kunnen hun posities doorgaans niet eenvoudig verkopen. Ook zijn private markten van nature minder transparant en relatief complex.

Momenteel zijn de risico's voor institutionele beleggers in Nederland volgens DNB beperkt. "De huidige omvang van de blootstellingen geeft geen aanleiding tot zorgen over directe systeemrisico's."