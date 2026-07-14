Voor eens en voor altijd: is groente uit de diepvries echt minder gezond?

Wie gezonder wil eten, loopt in de supermarkt vaak automatisch naar de afdeling met verse groenten en fruit. Toch hoeft vers lang niet altijd de beste optie te zijn. Zeker nu boodschappen steeds duurder worden, kiezen steeds meer huishoudens voor diepvriesgroenten of producten uit blik. Maar gaat dat ten koste van de voedingswaarde? Volgens voedingsdeskundigen is het antwoord een stuk positiever dan veel mensen denken.

Groenten en fruit leveren belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en vezels. Een voedingspatroon met voldoende groente en fruit verlaagt onder meer het risico op hart- en vaatziekten en kan bijdragen aan het voorkomen van verschillende chronische aandoeningen. Toch lukt het veel Nederlanders nog altijd niet om de aanbevolen hoeveelheid dagelijks te eten.

Dat betekent echter niet dat alleen verse producten een goede keuze zijn. Wetenschappelijke studies laten zien dat groenten en fruit uit de diepvries of uit blik vaak een vergelijkbare voedingswaarde hebben. In sommige situaties bevatten ze zelfs meer vitamines dan verse producten die al meerdere dagen zijn bewaard.

Waarom diepvriesproducten zo goed scoren

De kracht van diepvriesgroenten zit vooral in de snelheid waarmee ze worden verwerkt. Kort na de oogst worden de producten ingevroren, waardoor veel voedingsstoffen behouden blijven. Ook de smaak, kleur en structuur blijven hierdoor grotendeels intact.

Een praktisch voordeel is dat veel diepvriesgroenten al zijn schoongemaakt en gesneden. Dat bespaart tijd in de keuken en maakt het makkelijker om snel een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

Daarnaast gaan diepvriesproducten veel langer mee dan verse groenten. Daardoor hoef je minder voedsel weg te gooien, wat zowel geld als voedselverspilling bespaart.

Groenten en fruit uit blik

Blikproducten hebben soms een minder gezond imago, maar dat beeld klopt niet altijd. Tijdens het conserveren gaan weliswaar bepaalde warmtegevoelige vitamines, zoals vitamine C, deels verloren, maar veel andere voedingsstoffen blijven goed behouden. Dankzij moderne productiemethoden is het verlies bovendien kleiner dan vroeger.

Wel is het verstandig om etiketten te vergelijken. Sommige groenten uit blik bevatten relatief veel toegevoegd zout. Kies daarom liever voor varianten zonder toegevoegd zout of met een laag natriumgehalte. Door de groenten kort af te spoelen onder stromend water kun je bovendien een deel van het zout verwijderen.

Bij fruit uit blik is het slim om producten op eigen sap te kiezen. Varianten in siroop bevatten vaak aanzienlijk meer toegevoegde suikers.

Peulvruchten uit blik, zoals kikkererwten, bruine bonen en linzen, zijn een makkelijke manier om meer plantaardige eiwitten en vezels binnen te krijgen. Omdat ze al gaar zijn, kunnen ze direct worden toegevoegd aan salades, curry's, pasta's of soepen.

Ook diepvriesproducten zoals doperwten en edamame zijn handige voorraadproducten. Binnen enkele minuten zijn ze klaar en geven ze een maaltijd extra voedingswaarde.

Zijn er ook nadelen?

Diepvriesgroenten kennen slechts enkele aandachtspunten. Na ontdooien kunnen ze iets zachter worden, vooral wanneer ze opnieuw worden ingevroren. Daarnaast bestaat een kleine kans op besmetting met de bacterie Listeria monocytogenes. Dat risico wordt vrijwel volledig weggenomen door diepvriesgroenten goed te verhitten voordat je ze eet.

Hoe zit het met gedroogde producten?

Gedroogde peulvruchten zijn vaak de voordeligste keuze. Ze zijn lang houdbaar en bevatten dezelfde waardevolle voedingsstoffen, maar vragen wel meer voorbereiding. Veel soorten moeten eerst enkele uren weken voordat ze gekookt kunnen worden.

Gedroogd fruit is een ander verhaal. Tijdens het droogproces verdwijnt vocht, waardoor de natuurlijke suikers sterker worden geconcentreerd. Daardoor krijg je per portie sneller veel suiker binnen dan bij vers of diepvriesfruit. Af en toe als snack kan prima, maar als dagelijkse vervanger van vers fruit is het minder geschikt.