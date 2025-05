Dit is petrichor, de geur die vrijkomt door regen na lange tijd van droogte

Na weken van zon en stof was het eindelijk zover: de eerste regendruppels kletterden op de dorre aarde. En dan gebeurt het; die bijzondere geur stijgt op uit de grond. Fris, aards, bijna nostalgisch. Het is een geur die iedereen kent, maar waarvan maar weinigen de naam weten: petrichor.

Wat is petrichor eigenlijk?

Petrichor is de naam voor de geur die vrijkomt wanneer regen op droge grond valt. Het woord is in 1964 bedacht door twee Australische wetenschappers, Isabel Joy Bear en Richard Thomas. Het is een samenstelling van de oudgriekse woorden petra (steen) en ichor (bloed van de goden). Ze publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarin ze uitlegden hoe bepaalde oliën, geproduceerd door planten tijdens droge periodes, zich ophopen in de bodem en op rotsen. Wanneer de regen komt, worden deze oliën samen met een stofje genaamd geosmine (afkomstig van bacteriën in de bodem) losgelaten in de lucht. Het resultaat? Die heerlijke, herkenbare geur.

Waarom vinden we het zo lekker ruiken?

Er is een goede reden waarom veel mensen dol zijn op de geur van petrichor. Onze neus is extreem gevoelig voor geosmine, dat een belangrijke rol speelt in deze geur. We kunnen het in hele kleine concentraties al waarnemen. Biologisch gezien zou het zelfs terug kunnen gaan naar onze evolutie: de geur kondigde regen aan en dus overlevingskansen voor mens en dier. Een geur die ons waarschuwt: het water komt eraan.

Niet overal hetzelfde

Hoewel petrichor over de hele wereld voorkomt, ruikt het niet overal precies hetzelfde. De samenstelling van de bodem, het type vegetatie en de plaatselijke bacteriën beïnvloeden de geur. In een bos ruikt het anders dan in een stad, en op een zandvlakte weer anders dan op een kleibodem. Toch is de herkenbaarheid universeel: het is de geur van verlichting na droogte.

Regen in een fles?

Door de populariteit van de geur zijn er inmiddels parfums en geurproducten op de markt gebracht die proberen petrichor na te bootsen. Niet allemaal even succesvol — de geur is moeilijk te vangen in een fles.

Dus als je de volgende keer door een natgeregende straat loopt en even blijft staan om diep in te ademen, weet dan: je ruikt petrichor. En je bent zeker niet de enige die ervan geniet.