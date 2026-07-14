Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

Voor automobilisten is het een terugkerende ergernis: weer is een complete snelweg wekenlang afgesloten. In landen als Duitsland, Frankrijk of België zie je dat er tijdens wegwerkzaamheden vaak gewoon verkeer langs de werkzaamheden door kan rijden. Waarom lukt dat daar wel en in Nederland niet?

Het antwoord is minder voor de hand liggend dan je misschien denkt. Nederland kiest juist bewust voor volledige afsluitingen. Dat heeft alles te maken met veiligheid én snelheid. Als een weg helemaal dichtgaat, kunnen aannemers dag en nacht doorwerken zonder voortdurend rekening te hoeven houden met langsrazend verkeer. Daardoor zijn werkzaamheden vaak veel sneller afgerond.

Veiligheid

Een tweede reden is veiligheid. Wegwerkers lopen aanzienlijk minder risico als er geen auto's vlak langs de werkzaamheden rijden. Ook voor automobilisten zelf neemt de kans op ongelukken af, omdat er geen versmalde rijstroken of ingewikkelde verkeerssituaties zijn.

Dat betekent niet dat het buitenland het per definitie beter doet. In veel landen blijven snelwegen inderdaad deels open tijdens werkzaamheden, maar daardoor duren projecten vaak aanzienlijk langer. Automobilisten kunnen dan maandenlang of zelfs jarenlang te maken krijgen met versmalde rijstroken, lagere maximumsnelheden en files.

Strak en compact ontwerp

En daarbij: het Nederlandse snelwegennet is nogal strak en compact ontworpen. Er is vaak simpelweg geen fysieke ruimte tussen de rijbanen en de vangrails om het verkeer veilig over tijdelijke, versmalde stroken te loodsen, terwijl er aan de andere kant gegraven wordt. De Duitse en bijvoorbeeld ook Franse wegen bieden daar meer gelegenheid voor. Het is allemaal net wat ruimer opgezet.

Nog een verschil: het relatief kleine Nederland heeft een enorm dicht wegennet. Dus als de ene snelweg dicht is, kun je vaak relatief gemakkelijk omrijden via omliggende snelwegen. De extra reistijd die dat kost is meestal te overzien. In Duitsland moet je in zo’n geval misschien wel 50 tot 100 kilometer omrijden via binnenwegen.

Nederland kiest juist vaker voor een korte periode van maximale overlast, in de hoop dat de weg daarna weer jarenlang probleemloos gebruikt kan worden. Dat voelt misschien ingrijpend als je dagelijks moet omrijden, maar volgens deskundigen is het op de lange termijn vaak de snelste én veiligste aanpak.