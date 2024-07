Verzekeringspremies luchtvaart stijgen door tekort aan monteurs

MÜNCHEN (ANP) - Verzekeringspremies in de luchtvaart zullen dit jaar de 8 miljard dollar overschrijden, het hoogste niveau in twintig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse verzekeraar Allianz. De stijging van premies wordt vooral veroorzaakt door de groei van de luchtvaartbranche, waar het aantal passagiers dit jaar volgens Allianz een record zal bereiken.

Ook de forse stijging van de reparatiekosten van vliegtuigen en een groeiend tekort aan monteurs spelen een rol. De afgelopen jaren zijn de arbeidstarieven en de kosten van vliegtuigonderdelen fors gestegen. Het tekort aan monteurs zorgt ervoor dat reparaties meer tijd in beslag nemen. Door minder ervaren monteurs moeten onderdelen vaker worden vervangen door een nieuw exemplaar, wat doorgaans duurder is. Ook kunnen hierdoor meer onveilige situaties ontstaan, stelt Allianz.

De luchtvaartsector is volgens Allianz verantwoordelijk voor de grootste en spraakmakendste claims binnen de internationale verzekeringssector. De afgelopen vijf jaar was de branche goed voor meer dan 32.000 schadeclaims met een totale waarde van 15 miljard dollar. De meeste claims, 63 procent, hadden te maken met botsingen of crashincidenten.