Thuisbezorgd-moeder krijgt minder bestellingen door concurrentie

AMSTERDAM (ANP) - Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway, heeft in de eerste helft van het jaar minder bestellingen ontvangen, ondanks een groei van het aantal orders afgelopen kwartaal in Noord-Europa. Het bedrijf had onder meer last van stevige concurrentie. In Noord-Amerika heeft het bedrijf er ook last van dat eten duurder is geworden.

Het aantal bestellingen kwam het afgelopen half jaar uit op 446 miljoen, een daling van 5 procent. In Noord-Europa, waaronder Nederland, bleef het aantal bestellingen gelijk op 136 miljoen. In Noord-Amerika kwamen 9 procent minder bestellingen binnen.