Verzuim door 'griepachtige klachten' stijgt verder in oktober

SON (ANP) - Het ziekteverzuim in Nederland is in oktober verder opgelopen tot 4,9 procent, van 4,6 procent in september. Ook vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, toen het verzuim 4,8 procent bedroeg, is sprake van een stijging. Dat maakten de arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare, bekend. Bij deze arbodienstverleners zijn circa 1 miljoen medewerkers in Nederland ondergebracht.

"Na de forse stijging in september neemt het verzuim ook in oktober verder toe", stellen de organisaties vast. Ook is de stijging van het verzuim zichtbaar in alle branches en alle bedrijfsgroottes. "Het verschil tussen kleine en grote bedrijven is duidelijk zichtbaar. Het gemiddelde verzuimpercentage in het mkb (bedrijven met maximaal 200 medewerkers) lag afgelopen maand op 4,5 procent, terwijl dat bij grote bedrijven 5,7 procent was."

De belangrijkste oorzaak van de stijging zijn de "griepachtige klachten", zoals verkoudheid, spierpijn en koorts. "De stijging is kenmerkend voor deze tijd van het jaar. Op de werkvloer kan het gelijktijdig uitvallen van een grote groep medewerkers voor uitdagingen zorgen. Gelukkig zien we wel dat bij driekwart van de meldingen medewerkers na zeven dagen weer volledig aan het werk zijn", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.