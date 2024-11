Code geel om plaatselijke gladheid tijdens winterse buien

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven. Volgens het weerinstituut kan het plaatselijk glad zijn door winterse buien. "De plaatselijke gladheid tijdens en na de hagel- en nattesneeuwbuien kan plotseling optreden en is daardoor verraderlijk", aldus het KNMI.

De code geel, waarmee wordt gewaarschuwd dat er kans is op gevaarlijk weer, geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing is tot 12.00 uur van kracht, behalve voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Daar duurt de code geel vooralsnog tot 22.00 uur. In het westelijk kustgebied worden tot en met woensdagavond bij buien plaatselijk zware windstoten verwacht tot ongeveer 80 kilometer per uur. Vlak aan zee kunnen de windstoten snelheden tot 90 kilometer per uur bereiken.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers die woensdag de weg op gaan op alert te zijn, verwijzend naar de code geel van het KNMI.