SON (ANP) - Het verzuim op de werkvloer is in oktober gestegen naar 5,1 procent, van 4,9 procent in september. In oktober 2025 lag dit percentage nog op 5 procent, meldden de arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, die samen ongeveer 1 miljoen werknemers ondersteunen.

Het verzuim ligt volgens de arbodiensten op het hoogste niveau in jaren voor de maand oktober. Daarmee zet het aanhoudend hoge en zorgwekkende verzuimniveau van de afgelopen maanden zich voort, stellen ze. Het hoge verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door medewerkers die al langere tijd zijn uitgevallen. Stressgerelateerd verzuim speelt hierin een belangrijke rol.

Hoewel het langdurig verzuim blijft stijgen, waren er in oktober weinig nieuwe ziekmeldingen. Er waren afgelopen maand 61 ziekmeldingen per duizend medewerkers. Dat is een lichte stijging ten opzichte van september (59), maar minder dan in oktober vorig jaar (66). Het aantal nieuwe ziekmeldingen in oktober ligt op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar.