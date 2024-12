Vestigingen fietsfabrikant Stella blijven tot 1 maart dicht

NUNSPEET (ANP) - De vestigingen van e-bikemerk Stella Fietsen gaan pas op 1 maart weer open, omdat de onderneming "aanzienlijk zal worden afgeschaald", maakte het bedrijf maandag bekend. Tot die tijd zal er geen verkoop en service plaatsvinden. Ook werd bekend dat de noodlijdende onderneming wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Scheybeeck.

"De malaise in de fietsenbranche maakt het onmogelijk om Stella in de huidige omvang voort te zetten. Als gevolg van het faillissement zijn veel bedrijfsprocessen ernstig verstoord geraakt", aldus het bedrijf. Eerder op de dag verklaarde curator Frans van Oss dat het failliete bedrijf een doorstart in "afgeslankte vorm" maakt.

Stella werd begin vorige maand door de rechter failliet verklaard. Volgens de curator was dat "gelet op de hoogte van de schulden" niet te voorkomen, zei hij toen. De schulden liepen in de tientallen miljoenen euro's. Van Oss meldde wel direct dat er interesse was voor een doorstart.