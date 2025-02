Vicevoorzitter FNV: hoge lonen droegen bij aan economische groei

UTRECHT (ANP) - Hogere lonen hebben tot meer koopkracht en daarmee grotere economische groei geleid. Die conclusie trekt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van FNV uit de nieuwe economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Als het aan hem ligt, moeten de lonen de komende jaren bovendien harder stijgen dan het CPB verwacht.

Boufangacha wijst erop dat de reële lonen, dus lonen gecorrigeerd voor inflatie, in 2025 weer op het niveau van 2021 liggen. Maar sindsdien is de economie wel gegroeid. Daardoor is van het verdiende inkomen in Nederland steeds minder bij de werknemers terechtgekomen. "Om dit goed te maken zullen de lonen de aankomende jaren harder moeten stijgen", aldus Boufangacha. "Het is aan onze leden te danken dat dit niet verder scheef gegroeid is."

Verder constateert de FNV-vicevoorzitter dat de inflatie lager is dan de loongroei en op termijn terugkeert naar het Europees gemiddelde. Daarmee wordt "de fabel en het doembeeld van een loonprijsspiraal" door het CPB doorgeprikt. Bij een loonprijsspiraal leiden hogere lonen en meer koopkracht tot hogere prijzen.