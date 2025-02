Het wordt almaar gekker: Trump post idiote AI-video van zijn visie voor 'Trump Gaza'

President Donald Trump heeft een bizarre AI-gegenereerde video die een gestoorde toekomstvisie voor Gaza laat zien met in de Palestijnse enclave een reusachtig gouden standbeeld ter ere van hem. Nero zou er trots op zijn.

De beelden, die Trump dinsdag laat zonder commentaar op Instagram en Truth Social plaatste, stellen het verwoeste gebied voor als een Rivièra in het Midden-Oosten met een luxe Trump hotel, Emirati-achtige wolkenkrabbers, strandresorts en buikdanseressen.

Een figuur die verdacht veel op Elon Musk lijkt verschijnt vier keer, en twee keer overlaadt hij de lokale bevolking met wat Amerikaans geld lijkt te zijn.

Voor als je de tekst niet kunt verstaan:

“Donald Trump zal je bevrijden, het licht brengen zodat iedereen het kan zien, geen tunnels meer, geen angst, Trump Gaza is eindelijk hier. Trump Gaza schijnt helder, gouden toekomst, een gloednieuw licht.”

Op een gegeven moment is Trump te zien terwijl hij walst met een buikdanseres in een nachtclub, terwijl in meerdere scènes goudkleurige Trump-koopwaar te zien is ter ere van hem.

Een kind draagt een met helium opgeblazen gouden ballon in de vorm van het hoofd van Trump en een “Trump Gaza” winkel biedt gouden afgodsbeelden van de president aan.

Misschien wel het brutaalst van alles is dat de video twee mannen toont die Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijken te zijn, genietend van een drankje aan het zwembad in een luxe resort.