Vietnam neemt duizenden namaakproducten in beslag bij inval

HANOI (ANP/RTR) - Autoriteiten in Vietnam hebben duizenden namaakproducten in beslag genomen, waaronder nephorloges van Rolex en tassen van Prada. De Verenigde Staten hebben Vietnam beschuldigd een belangrijke spil te zijn in illegale namaakactiviteiten en hebben daarom met flinke importheffingen gedreigd.

De producten werden geconfisqueerd tijdens een inval in een winkelcentrum in Ho Chi Minh City, Saigon Square, meldt een Vietnamees staatsmedium vrijdag. Het winkelcentrum stond op een lijst van "beruchte markten voor namaak" die de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger in januari publiceerde.

Onder de producten vielen volgens staatsradiozender VOV ook vermeende imitaties van andere merken, zoals Longines, Gucci, Louis Vuitton en Dior. "Al deze producten vertonen tekenen van namaak van authentieke goederen, wat de belangen van consumenten en de reputatie van beschermde merken in Vietnam ernstig schaadt", aldus VOV op basis van een verklaring van het ministerie van Handel.