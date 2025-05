Meer Zwitserse dorpen bereiden zich voor op evacuatie om lawines

BLATTEN (ANP/DPA) - Na de verwoesting van het Zwitserse dorp Blatten door een lawine bereiden meer dorpen in het dal zich voor op een evacuatie. Het gevaar dat Steg-Hohtenn en Gampel-Bratsch ook worden getroffen door een stortvloed ijs, modder en stenen is zo groot dat de inwoners worden gevraagd om hun spullen klaar te hebben zodat ze zo snel mogelijk hun huis kunnen verlaten.

Woensdag brak een deel van een gletsjer af, waardoor Blatten vrijwel volledig bedolven werd. Dat dorp was eerder deze maand al ontruimd, maar een persoon die nog in de omgeving was, is sinds de lawine vermist.

Het puin van de lawine heeft het riviertje Lonza geblokkeerd. Daardoor is er een stuwmeer ontstaan en de autoriteiten vrezen dat al dat water in een keer vrij kan komen als het puin losschiet. Dat zou overstromingen kunnen veroorzaken in de rest van het dal. Steg-Hohtenn en Gampel-Bratsch liggen op zo'n 20 kilometer van Blatten en hebben gezamenlijk zo'n 3500 inwoners.