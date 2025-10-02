Vliegverkeer luchthaven Stuttgart verstoord na eerdere kabelbrand

STUTTGART (ANP/DPA) - Het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse stad Stuttgart is donderdag flink verstoord geraakt door een brand woensdagavond. Volgens de website zijn dertien vluchten geschrapt en lopen er zo'n zestig vertraging op. Een woordvoerster van de luchthaven meldt dat vliegtuigen Stuttgart niet konden bereiken na de brand.

Bij het incident raakten volgens een andere woordvoerder geen passagiers gewond. Wel werden twee brandweerlieden in een ziekenhuis onderzocht vanwege het inademen van rook.

De kabelbrand ontstond in een gebouw dat niet bij de terminals in de buurt staat. Door de brand viel een deel van de stroomvoorziening uit, waardoor systemen zoals de baanverlichting werden getroffen.

De oorzaak is nog onbekend. Woensdagavond werd het vliegverkeer op Stuttgart ongeveer een uur stilgelegd en alle vertrekkende vluchten werden voor de rest van de dag opgeschort. Sommige vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens, waaronder die in Neurenberg, München en Frankfurt.