Bommeldingen gedaan op meer dan 800 scholen in Servië

BELGRADO (ANP) - Op meer dan achthonderd Servische scholen zijn bommeldingen gedaan, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan staatsomroep RTS. De meldingen zijn gedaan op basis- en middelbare scholen door het hele land. De politie heeft meerdere scholen geïnspecteerd en de meldingen blijken vooralsnog vals te zijn.

De meldingen kwamen rond 09.30 uur binnen, waarna veel scholen de lessen stillegden. Volgens het ministerie zijn de valse meldingen bedoeld om het onderwijs te verstoren en het roept op de verantwoordelijken "op te sporen en te straffen".