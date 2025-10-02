ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bommeldingen gedaan op meer dan 800 scholen in Servië

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 14:28
anp021025147 1
BELGRADO (ANP) - Op meer dan achthonderd Servische scholen zijn bommeldingen gedaan, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan staatsomroep RTS. De meldingen zijn gedaan op basis- en middelbare scholen door het hele land. De politie heeft meerdere scholen geïnspecteerd en de meldingen blijken vooralsnog vals te zijn.
De meldingen kwamen rond 09.30 uur binnen, waarna veel scholen de lessen stillegden. Volgens het ministerie zijn de valse meldingen bedoeld om het onderwijs te verstoren en het roept op de verantwoordelijken "op te sporen en te straffen".
loading

POPULAIR NIEUWS

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

55988507_m

Kan deze levensstijl je hersenen langer gezond houden? We weten het binnenkort

hersenhelften

Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

Loading