Vluchten op Eindhoven vertraagd door onderbezetting afhandelaar

EINDHOVEN (ANP) - Vluchten van Ryanair op Eindhoven Airport hebben zondag te maken met vertraging. Dat komt door "structurele onderbezetting" bij bagageafhandelaar Skytanking, bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving door Omroep Brabant. Het personeelstekort bij Skytanking speelt al langer.

De woordvoerder geeft aan dat de afhandelaar de afgelopen weken al herhaaldelijk last had van te weinig personeel, de ene dag meer dan de andere. "De mensen die wel werken doen hun stinkende best om alles weg te werken", aldus de zegsman. Ondertussen voert de luchthaven gesprekken met Skytanking over het terugdringen van het personeelstekort.

Ook vorig jaar ontstonden problemen op Eindhoven Airport door een gebrek aan personeel bij Skytanking. Op één dag vertrokken honderden vakantiegangers als gevolg daarvan zonder hun bagage naar hun vakantiebestemming.