ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden die het podium op rende bij het sprekersprogramma rond de mars tegen femicide. De man trok de microfoon uit de handen van een nabestaande die op dat moment aan het spreken was en begon dingen te roepen, zag een verslaggever van het ANP.

De man werd snel van het podium gehaald. De nabestaande die aan het woord was, was Wim Hertgers. Zijn dochter Sanne werd vermoord door haar man met wie ze in scheiding lag.