VNO-NCW bezorgd om heffingen Trump, steunt reactie Brussel

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven is "logischerwijs bezorgd" over de verhoging van de importheffingen op staal en aluminium tot 25 procent door de Amerikaanse regering. Dat schrijft ondernemersorganisatie VNO-NCW in een reactie op de aankondiging.

Volgens de lobbyclub voor bedrijven treffen de verhoogde importheffingen ook Nederlandse en Europese ondernemingen. Daarmee zullen ze gevolgen hebben voor onze economie, aldus VNO-NCW. De ondernemers vrezen daarnaast dat dit een voorbode kan zijn van bredere maatregelen waar de Amerikaanse president Trump al op heeft gezinspeeld.

VNO-NCW schaart zich achter de reactie van de Europese Commissie, die al heeft aangekondigd met tegenmaatregelen te komen. "Als de Amerikaanse regering extra importheffingen op Europese producten invoert, is het essentieel dat de EU adequaat, maar ook proportioneel reageert om de belangen van Europese bedrijven, werknemers en consumenten te beschermen tegen deze maatregelen."

Daarbij vindt VNO-NCW het erg belangrijk dat landen in Europa eensgezind zijn en gezamenlijk optrekken. "Daarbij letten we er scherp op dat de specifieke Nederlandse belangen goed geborgd zijn. De veranderende Amerikaanse handelspolitiek versterkt nog meer de noodzaak en urgentie dat we in Europa en Nederland blijven werken aan de eigen economische concurrentiekracht en een aantrekkelijk investeringsklimaat."