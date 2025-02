Poolse premier Tusk wil handelsoorlog met VS voorkomen

WARSCHAU (ANP) - De Poolse premier Donald Tusk, nu tevens voorzitter van de Europese Unie, vindt dat de EU op een "evenwichtige manier" moet reageren op de importheffing van 25 procent die de Verenigde Staten gaan invoeren op aluminium en staal. Hij vindt dat er alles aan moet worden gedaan "om onnodige handels- of douaneoorlogen te vermijden", zei Tusk in Warschau, waar de EU-ministers van Handel voor een informele vergadering bijeen zijn. Daarom is overleg met alle lidstaten nodig, vindt Tusk.

Dat overleg vindt woensdag online plaats. Diverse lidstaten zijn druk bezig zich daarop voor te bereiden, meldden EU-bronnen.

Volgens Tusk heeft een handelsoorlog altijd negatieve gevolgen voor producenten en consumenten. Hij benadrukte het belang van een solidaire Unie. "Moeilijke tijden vereisen volledige solidariteit."