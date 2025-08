VodafoneZiggo boekt lagere winst, mede door hogere kosten

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald dan een jaar eerder, mede door hogere marketingkosten. Ook nam het aantal breedbandinternetklanten verder af, maar die krimp was minder groot dan in het eerste kwartaal. Het telecombedrijf is bezig met een nieuwe strategie om de zaken te verbeteren.

De omzet daalde met 2,4 procent tot 990 miljoen euro. Volgens VodafoneZiggo nam het aantal mobiele klanten wel toe en stegen de inkomsten uit vaste zakelijke diensten en Ziggo Sport. Het bedrijfsresultaat voor aftrek van onder meer rente en belastingen zakte met 9 procent tot 438 miljoen euro. Dat kwam bijvoorbeeld door hogere UEFA-programmakosten en grotere marketingcampagnes, aldus het bedrijf uit Utrecht.

VodafoneZiggo zegt dat forse investeringen in het netwerk onderdeel zijn van de nieuwe strategie. Het bedrijf kondigde afgelopen kwartaal een strategische samenwerking met DELTA Fiber aan die het vaste netwerk vanaf 2026 uitbreidt met 600.000 huishoudens.